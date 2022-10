Alle elezioni in Lettonia ha vinto il centrodestra (Di domenica 2 ottobre 2022) Rimarrà probabilmente primo ministro Krisjanis Karins, sostenitore delle sanzioni alla Russia e del rafforzamento della NATO Leggi su ilpost (Di domenica 2 ottobre 2022) Rimarrà probabilmente primo ministro Krisjanis Karins, sostenitore delle sanzioni alla Russia e del rafforzamento della NATO

coldiretti : Giorgia Meloni, nella sua prima uscita pubblica dopo la vittoria alle elezioni al Villaggio #Coldiretti a Milano, h… - antoniospadaro : «Il #politico è quello che pensa alle prossime elezioni, l’uomo di Stato è quello che pensa alle prossime generazioni» (Alcide De Gasperi) - matteosalvinimi : Per questo rosicante signore, tal Toscani Oliviero, gli italiani sono tutti “Cog***ni e ignoranti” perché alle elez… - MrKaralis : RT @ilpost: Alle elezioni in Lettonia ha vinto chi preferisce la NATO alla Russia - LucioMM1 : @nonexpedit e di soggetti eredi politici di tale partito, o ideologicamente del tutto o in parte ispirati agli scri… -