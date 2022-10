Alimentazione, Sport e Salute: Miele e Heinz Beck per il Pre Grand Opening di Tennis & Friends (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma – Show cooking dello chef stellato Heinz Beck per 150 ospiti di Miele e di Tennis & Friends – Salute e Sport sono intervenuti ieri sera al Miele Experience Center di via Barberini per celebrare l’imminente appuntamento romano della manifestazione in programma tra il 7 e il 9 ottobre al Foro Italico di Roma. All’evento è intervenuto Giacinto Abele Miggiano, Professore e Specialista in Nutrizione Umana all’Università Cattolica del Sacro Cuore che, incontrando gli ospiti, ha sottolineato quanto gli alimenti rappresentino il fattore ambientale più potente in grado di influenzare lo stato di Salute e l’aspettativa di vita. Un processo, ha proseguito il prof. Miggiano, nel quale va riservata un’attenzione ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 ottobre 2022) Roma – Show cooking dello chef stellatoper 150 ospiti die disono intervenuti ieri sera alExperience Center di via Barberini per celebrare l’imminente appuntamento romano della manifestazione in programma tra il 7 e il 9 ottobre al Foro Italico di Roma. All’evento è intervenuto Giacinto Abele Miggiano, Professore e Specialista in Nutrizione Umana all’Università Cattolica del Sacro Cuore che, incontrando gli ospiti, ha sottolineato quanto gli alimenti rappresentino il fattore ambientale più potente in grado di influenzare lo stato die l’aspettativa di vita. Un processo, ha proseguito il prof. Miggiano, nel quale va riservata un’attenzione ...

