“Adesso scateno l’inferno”: Corna minaccia Ilary Blasi | Intanto gli avvocati di lei attaccano (Di domenica 2 ottobre 2022) Parte in quinta Fabrizio Corona contro Ilary Blasi, scatenando una vera tempesta. Pesanti le minacce contro la ex del bomber romano: che sta succedendo? Già da qualche tempo Fabrizio Corona è tornato più carico che mai all’assalto dei vip. Questa volta nel suo mirino è stata centrata Ilary Blasi e la verità sulla sua separazione con Francesco Totti, diventato ormai il caso dell’anno. Già è scoppiata la polemica quando attraverso i canali social suoi e del figlio, Corona ha divulgato gossip bomba sulla separazione della coppia vip. I due profili Adesso sono stati cancellati, probabilmente a causa di varie segnalazioni scatenate dal caso. Ma Corona non molla, e Adesso si è spostato su Telegram, dove ha creato un canale apposito per rivelare la verità. “Preparati” ha ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 2 ottobre 2022) Parte in quinta Fabrizio Corona contro, scatenando una vera tempesta. Pesanti le minacce contro la ex del bomber romano: che sta succedendo? Già da qualche tempo Fabrizio Corona è tornato più carico che mai all’assalto dei vip. Questa volta nel suo mirino è stata centratae la verità sulla sua separazione con Francesco Totti, diventato ormai il caso dell’anno. Già è scoppiata la polemica quando attraverso i canali social suoi e del figlio, Corona ha divulgato gossip bomba sulla separazione della coppia vip. I due profilisono stati cancellati, probabilmente a causa di varie segnalazioni scatenate dal caso. Ma Corona non molla, esi è spostato su Telegram, dove ha creato un canale apposito per rivelare la verità. “Preparati” ha ...

