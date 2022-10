Addio a don Canuto Toso | fondatore di Trevigiani nel Mondo Il ricordo di Zaia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 ottobre 2022) “Se ne va una persona che ha scritto non una, ma molte pagine di questa comunità. E’ stato lui a dar vita a un network mondiale deinel. E’ lui che ha capito che l’identità, la storia le tradizioni, ma soprattutto la cultura e i valori si possono tramandare anche se non si vive direttamente in Veneto. Una grande perdita, di un uomo che ha scritto una pagina di storia della nostra identità e dell’epopea dell’emigrazione veneta all’estero”. Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca, ricorda la figura di done guida per molti anni dell’Associazionenel, scomparso ieri sera nel Padovano all’età di 91 anni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.