Zelensky invita Meloni a Kiev: «La aspettiamo da premier. Contiamo sull’apporto dell’Italia» (Di sabato 1 ottobre 2022) L’invito a recarsi a Kiev e l’auspicio che l’Italia possa diventare «uno dei garanti della sicurezza per il nostro Paese». Dopo il tweet di congratulazioni di Volodymyr Zelensky a Giorgia Meloni all’indomani della vittoria elettorale, l’Ucraina conferma di guardare con piena fiducia e grandi aspettative alla leader di FdI, alla quale già si rivolge come prossimo presidente del Consiglio italiano. Zelensky invita Giorgia Meloni a Kiev come «primo ministro» Zelensky ha invitato a Kiev il prossimo presidente del consiglio italiano, come comunicato dal capo dell’Ufficio del Presidente, Andriy Yermak, che ha avuto un colloquio con il senatore e presidente del Copasir, Adolfo Urso. «Sarebbe molto significativo se questa ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 ottobre 2022) L’invito a recarsi ae l’auspicio che l’Italia possa diventare «uno dei garanti della sicurezza per il nostro Paese». Dopo il tweet di congratulazioni di Volodymyra Giorgiaall’indomani della vittoria elettorale, l’Ucraina conferma di guardare con piena fiducia e grandi aspettative alla leader di FdI, alla quale già si rivolge come prossimo presidente del Consiglio italiano.Giorgiacome «primo ministro»hato ail prossimo presidente del consiglio italiano, come comunicato dal capo dell’Ufficio del Presidente, Andriy Yermak, che ha avuto un colloquio con il senatore e presidente del Copasir, Adolfo Urso. «Sarebbe molto significativo se questa ...

