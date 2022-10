Wrestling | è morto all’età di 79 anni Antonio Inoki | leggenda giapponese

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Si è spentodi 79, all’anagrafe Kanjidelmondiale., ma con cittadinanza brasiliana, soffriva da tempo di problemi al cuore. In lutto tutto il mondo del, che negliaveva imparato ad apprezzare un lottatore di grande caratura, protagonista della cosiddetta “lotta del secolo”, un’esibizione andata in scena a Tokyo, con Muhammad Ali nel 1976.è stato inoltre tra i protagonisti dell’Uomo Tigre, cartone animato molto popolare. Dopo essersi ritirato, si era dedicato alla politica, ricevendo prestigiosi incarichi diplomatici. Nel corso di questa sua seconda carriera, fu impegnato sia in Iraq che in Corea del Nord. ...