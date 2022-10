Von der Leyen | nuovo gasdotto Grecia - Bulgaria significa libertà

Agenzia_Ansa : Eni, da oggi saranno 'a zero' le forniture di gas russo all'Italia. 'Al lavoro con Gazprom per riattivare i flussi… - Agenzia_Ansa : 'La crisi energetica è grave e richiede dall'Europa una risposta comune', ha detto la presidente della Commissione… - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Il nostro compito è rafforzare democrazia nell'Ue' #Ue #democrazia #vonderleyen #atene - VettoreMassimo : @carmelodipaola Dai Amadeus snocciola un po' di nomi soros berizzi von der Lin bourla Bubu burioni un parterre de m. - graziellaciccon : RT @marioadinolfi: “Vogliamo che in Russia ci siano il genitore 1 e il genitore 2 invece di mamma e papà? Siamo completamente impazziti? Vo… -

Intanto UrsulaLeyen, presidente della Commissione europea, nel suo discorso d'inaugurazione del gasdotto tra Bulgaria e Grecia, cerca di tranquillizzare l'Europa: "Sia qui in Bulgaria che in ..."Questo gasdotto cambia la situazionedella sicurezza energetica per l'Europa. Questo progettosignifica libertà". Così ha detto la presidente della Commissione europea UrsulaLeyen intervenendo alla cerimonia a Sofia per l'apertura del collegamento di gas naturale tra la Bulgaria e la Grecia, sottolineando la determinazione dell'Ue a smettere di fare affidamento ...Roma, 1 ott. (askanews) - "Questo gasdotto cambia la situazione della sicurezza energetica per l'Europa. Questo progetto significa ...Una nuova era di autonomia del gas per l'Europa sudorientale. È con questo obiettivo in mente che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto con favore il lancio di operaz ...