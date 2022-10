Volley, Superlega prima giornata. Civitanova sbanca Taranto. Padova a sorpresa batte Modena al tie break (Di sabato 1 ottobre 2022) Civitanova parte con il piede giusto, Modena no. I primi due anticipi della Superlega offrono subito spettacolo ed emozioni. A Taranto i campioni d’Italia della Lube Civitanova ottengono un successo sofferto ma convincente e meritato, nonostante qualche assenza pesante, vincendo 3-0 ma con parziali tutti molto equilibrati. A Padova, invece, va in scena la prima sorpresa della stagione con i veneti, guidati magistralmente da Petkovic e Asparuhov, che, al termine di una partita giocata a corrente alternata da entrambe le squadre, battono 3-2 una Valsa Group Modena ancora non al meglio. Una Lube Civitanova tutta sostanza supera il primo esame della stagione andando a vincere 3-0 sul campo della Gioiella Prisma ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022)parte con il piede giusto,no. I primi due anticipi dellaoffrono subito spettacolo ed emozioni. Ai campioni d’Italia della Lubeottengono un successo sofferto ma convincente e meritato, nonostante qualche assenza pesante, vincendo 3-0 ma con parziali tutti molto equilibrati. A, invece, va in scena ladella stagione con i veneti, guidati magistralmente da Petkovic e Asparuhov, che, al termine di una partita giocata a corrente alternata da entrambe le squadre, battono 3-2 una Valsa Groupancora non al meglio. Una Lubetutta sostanza supera il primo esame della stagione andando a vincere 3-0 sul campo della Gioiella Prisma ...

