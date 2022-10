Volley | Mondiali femminili 2022 | il Brasile rimonta la Cina | Bulgaria in scioltezza sul Kazakistan

Leggi su sportface

(Di sabato 1 ottobre 2022) Successo inper ilche, nell’ultimo match della fase a gironi deidi, supera in quattro set (23-25, 25-17, 25-22, 25-22) la. In una partita molto equilibrata le verdeoro, dopo un primo piccolo sbandamento, riescono a capovolgere l’andamento della sfida infliggendo alle asiatiche la loro prima sconfitta in questa edizione della competizione iridata. Questa vittoria per le sudamericane vale l’aggancio proprio alle cinesi al primo posto in classifica nel gruppo D. Per quanto concerne il girone C, invece, arriva senza troppi problemi il primo successo della, che travolge 3-0 (25-18, 25-22, 25-18) il, che chiude la sua esperienza Mondiale a secco di vittorie. Ad ogni ...