Volley, Mondiali 2022: Corea del Sud e Repubblica Ceca trovano il primo successo, battute Croazia e Colobmbia (Di sabato 1 ottobre 2022) In una giornata ricca di match fondamentali per la qualificazioni e scontri diretti per le posizioni, Corea del Sud e Croazia, così come Repubblica Ceca e Colombia, hanno giocato l'ultimo match dei loro Mondiali già sapendo di essere state eliminate dalla competizione. La Corea e la Repubblica Ceca sono riuscite a trovare il primo successo della rassegna, lasciando a 0 le rispettive avversarie. Il set vinto in apertura dalle asiatiche è il primo dell'intera rassegna iridata, arrivato dopo quattro sconfitte per 3-0. La mattatrice delle fasi iniziali è l'opposta Seonwoo Lee (21 punti totali), in grado di mettere a segno 8 punti nel solo primo parziale. La Corea va vicina ...

