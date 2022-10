Volley | Juantorena | Superlega? La favorita è Perugia

Gazzetta_it : #Volley #Juantorena fa le carte alla #Superlega: 'Io ai playoff? Chissà' -

Osmany, giocatore simbolo della Lube quest'anno non giocherà in Superleggera. In carriera, con Trento e poi con Civitanova ha vinto 6 scudetti, 6 Coppa Italia, 1 Supercoppa, 5 Mondiali per Club e ...Dal 2009, con una piccola parentesi di due stagioni in Turchia (dal 2013 al 2015) Osmanyè stato una delle stelle indiscusse della Superlega italiana. Prima con Trento, poi con Civitanova ha vinto tutto: 6 scudetti, 6 Coppa Italia, 1 Supercoppa, 5 Mondiali per Club e 3 ... Juantorena fa le carte alla Superlega: "Perugia in pole, Verona la sorpresa. Io ai playoff Chissà" Osmany Juantorena, giocatore simbolo della Lube quest’anno non giocherà in Superleggera. In carriera, con Trento e poi con Civitanova ha vinto 6 scudetti, 6 Coppa Italia, 1 Supercoppa, 5 Mondiali per ...Quello che sta per cominciare sarà un campionato di volley senza Osmany Juantorena, partito per Shanghai. "Sono curioso di conoscere la cultura cinese e capire il livello del campionato. So quello che ...