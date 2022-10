Volley | Ivan Zaytsev sogna le Olimpiadi di Parigi 2024 | “Per la maglia azzurra ci sarò sempre”

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Repubblica,è tornato a parlare della possibilità di tornare a vestire ladella Nazionale italiana di, recentemente laureatasi campione del mondo senza l’apporto dello “Zar” che è stato escluso dalla rosaprima della rassegna iridata. “Io per la nazionale ci– ha spiegato il 33enne opposto di Civitanova – Il CT deciderà se la mia presenza potrà essere utile, chi vince haragione e io ho grande stima del gruppo che ha vinto il Mondiale. Il sogno delledi, della quarta Olimpiade personale c’è. Io ci spero, dodici anni in azzurro non si cancellano.”sembra anche aver messo da ...

sportface2016 : #Volley Ivan #Zaytsev sogna le Olimpiadi di #Parigi2024: 'Se il CT mi riterrà utile, io ci sono' - gbonincontro : Lo zar rilancia. Ivan Zaytsev: 'Da sempre devo dimostrare di essere più italiano degli altri' - la Repubblica ?… - vannuccidavide : Su @repubblica una bella intervista a Ivan Zaytsev - CatelliCatell5 : Ivan Zaytsev: 'Da sempre devo dimostrare di essere più italiano degli altri' - SportRepubblica : Ivan Zaytsev: 'Da sempre devo dimostrare di essere più italiano degli altri' -

la Repubblica

Il 33enne si lancia verso il campionato: ' Il livello è ancora più alto. Dicevo al nostro AD Fabio Giulianelli che è colpa sua, ha lanciato il ciclo di Civitanova e ora tutti si rafforzano contro di ...Con De Cecco in regia, spazio definitivamente a Yant (anche se ancora in ritardo) e Garcia, con unZaytsev, voglioso di fare bene dopo l'esclusione dalla maglia azzurra, riportato in posto 4, ... Ivan Zaytsev: "Da sempre devo dimostrare di essere più italiano degli altri" Volley, Ivan Zaytsev intervistato da Repubblica: "Le Olimpiadi di Parigi 2024 Ci spero ancora, sono sempre pronto per la maglia azzurra" ...I detentori dello scudetto in trasferta a Taranto. Alle 19 la partita in diretta su Rai Sport + HD e in streaming su rainews.it. Domani alle 18 l'esordio di Trento ...