Volley femminile, Mondiali 2022: la Turchia vince la sfida con la Polonia e chiude prima il girone B (Di sabato 1 ottobre 2022) Tappa e maglia, si direbbe nel ciclismo. La Turchia sbanca Gdansk, batte 3-2 le padrone di casa della Polonia e chiude prima il girone più equilibrato e indecifrabile del Mondiale scavalcando grazie ad un punto in più (con 4 vittorie) la Thailandia che nel pomeriggio aveva superato la Repubblica Dominicana. Partita dai mille volti, giocata a corrente alternata dalle due formazioni, vinta dalla squadra più completa e concreta ma la Polonia ha confermato ancora una volta di essere squadra in crescita e i quarti di finale non sono un miraggio per la squadra di Lavarini. Partenza a razzo della Nazionale turca che scatta avanti 5-1 in avvio e sembra non avere problemi ma le padrone di casa sono brave a non disunirsi, a recuperare punto a punto e nel finale del set hanno qualcosa in più ...

