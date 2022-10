“Voglio tornare nella Casa”. Alfonso Signorini, arriva l’appello di un ex vippone: “Oggi vivo con 1000 euro al mese…” (Di sabato 1 ottobre 2022) Fabio Testi, la richiesta è esplicita. L’attore italiano, 81 anni, vanta una carriera lavorativa alle spalle encomiabile: oltre 20 anni di appassionato impegno nel mestiere lo hanno reso uno dei protagonisti del cinema nostrano. Eppure per Fabio Testi vivere di sola pensione pari a 1.110 mensili sta diventando difficile. Cosa ha raccontato di sè. Fabio Testi vuole tornare al GF. Una richiesta esplicita quella dell’attore italiano mossa nel corso di una lunga intervista alla rivista “La Nuova Sardegna”: “Ormai si parla di me solo per i flirt, ma la verità è che ho girato più di cento film”, confida. Leggi anche: “Adesso basta”. GF Vip 7: insulti a Marco Bellavia, interviene il figlio: passato il segno Fabio Testi vuole tornare al GF Vip: l’appello ad Alfonso Signorini “Stare a contatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 1 ottobre 2022) Fabio Testi, la richiesta è esplicita. L’attore italiano, 81 anni, vanta una carriera lavorativa alle spalle encomiabile: oltre 20 anni di appassionato impegno nel mestiere lo hanno reso uno dei protagonisti del cinema nostrano. Eppure per Fabio Testi vivere di sola pensione pari a 1.110 mensili sta diventando difficile. Cosa ha raccontato di sè. Fabio Testi vuoleal GF. Una richiesta esplicita quella dell’attore italiano mossa nel corso di una lunga intervista alla rivista “La Nuova Sardegna”: “Ormai si parla di me solo per i flirt, ma la verità è che ho girato più di cento film”, confida. Leggi anche: “Adesso basta”. GF Vip 7: insulti a Marco Bellavia, interviene il figlio: passato il segno Fabio Testi vuoleal GF Vip:ad“Stare a contatto ...

TizianoFerro : 1?? ?????? ?????????? ?? Non so se è caso, fortuna, se me lo merito. E onestamente neanche lo voglio sapere! Perché tornare… - D3AR_P4TI3NC3 : voglio tornare lì ?? - Methamorphose30 : RT @NmargheNiki: Voglio tornare ai tempi in cui la gente che feriva gli altri, un po’ si vergognava. - paoladifranco_ : voglio tornare a stare in costume fino alle nove di sera - eevabrighi : @filipposava_ @martinoorametta @giovannigarauu voglio tornare sedicenne -