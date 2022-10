Visco (Banca d’Italia) avverte la Banca centrale europea: “Non imitiamo la Fed, rialzi dei tassi troppo rapidi ci portano in recessione” (Di sabato 1 ottobre 2022) Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha messo in guardia la Banca centrale europea (di cui è membro del Consiglio direttivo) dal replicare ciecamente le politiche monetaria della Federal Reserve statunitense. In sostanza Visco suggerisce un atteggiamento più cauto sul percorso di incremento dei tassi di interesse avviato dalla Bce lo scorso luglio e che potrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi alla luce dei dati sull’inflazione ormai al 10% nell’area euro. “Anche ipotizzare che la Bce segua ciecamente la Fed nei prossimi mesi potrebbe essere un grave errore”, ha detto ieri il governatore parlando a Firenze, rimarcando le differenze fra Stati Uniti ed Europa nel fenomeno dell’inflazione, per spiegare perché ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Il governatore dellaIgnazioha messo in guardia la(di cui è membro del Consiglio direttivo) dal replicare ciecamente le politiche monetaria della Federal Reserve statunitense. In sostanzasuggerisce un atteggiamento più cauto sul percorso di incremento deidi interesse avviato dalla Bce lo scorso luglio e che potrebbe rafforzarsi nei prossimi mesi alla luce dei dati sull’inflazione ormai al 10% nell’area euro. “Anche ipotizzare che la Bce segua ciecamente la Fed nei prossimi mesi potrebbe essere un grave errore”, ha detto ieri il governatore parlando a Firenze, rimarcando le differenze fra Stati Uniti ed Europa nel fenomeno dell’inflazione, per spiegare perché ...

infoiteconomia : Visco (Banca d’Italia): “Continuare con i rialzi dei tassi, i rischi per la stabilità finanziaria stanno aumentando” - columbus63 : Banca d'Italia - Il Governatore Ignazio Visco interviene al Convegno 'Il molteplice ruolo delle Banche Centrali: le… - novusnovelli : BANKITALIA E BCE Perché solo ora la Banca d’Italia solleva perplessità sull’azione antinflazionistica di BCE e la… - mindiespe : RT @LaStampa: Visco (Banca d’Italia): “Continuare con i rialzi dei tassi, i rischi per la stabilità finanziaria stanno aumentando” https://… - LaStampa : Visco (Banca d’Italia): “Continuare con i rialzi dei tassi, i rischi per la stabilità finanziaria stanno aumentando” -