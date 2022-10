Virtus Francavilla-Fidelis Andria oggi in tv | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il programma con l’e ladi, match valido per la sesta giornata della. Dopo la breve pausa estiva le squadre sono pronte a tornare in campo per un’altra emozionante stagione. Appuntamento, sabato 1 ottobre, alle ore 17.30. La partita sarà visibile insu ElevenSport. SportFace.

MRB_it : ?? | Alla Virtus Francavilla di Calabro mancano i gol su azione ?? | Dalla rassegna stampa di oggi #MondoRossoBlù… - PassioneMessina : Classifica (5/38): Crotone 13 Catanzaro 13 Pescara 12 Turris 10 Juve Stabia 10 Monopoli 9 Giugliano 8 Monterosi… - PassioneMessina : FINALI: Monterosi - Virtus Francavilla 2-1 Fidelis Andria - Picerno 1-1 Giugliano - Turris 4-1 Foggia - Pescara 0-… - eMonterosi : RT @Chiara_salv: @eMonterosi - @virtusfranca_c ????? Monterosi-Virtus Francavilla è il match dei rigori: Alia para un penalty ed è il 2 a… - ArmandaGelsomin : RT @sportface2016: #SerieC: quattro rigori e uno parato, il #Monterosi batte 2-1 la #VirtusFrancavilla -

I biancorossi, reduci dal bel successo di sabato scorso contro la, vogliono continuare a fare punti anche se l'ostacolo da saltare è di quelli alti. Il Pescara, allenato dall'ex ...... Alfredo Ghionna ore 17:30 Serie C 6a Giornata Girone C: Turris vs Catanzaro (diretta) Telecronaca: Antonio Fioretto ore 17:30 Serie C 6a Giornata Girone C:vs Fidelis Andria (...La prima volta all’Adriatico per stupire ancora. Oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 17,30, il Monterosi farà visita al Pescara nella sesta giornata del girone C. I ...Si alza il sipario sulla sesta giornata del campionato di serie C, nel Girone C le gara si giocano tutte oggi, apre le danze la partita Messina – Giugliano alle ore 14.30, tutte le altre saranno dispu ...