Viola come il mare replica prima puntata, riassunto e ascolti, dove vederla in streaming e in tv (Di sabato 1 ottobre 2022) Viola come il mare replica prima puntata, riassunto e ascolti 30 ... Leggi su spettacoloitaliano (Di sabato 1 ottobre 2022)il30 ...

rtl1025 : ?? @frachillemi___ e @luca_bernabei a RTL 102.5: “Stasera #ViolaComeIlMare in TV”. #CanYaman: “Per la prima volta… - MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare… - cinziasams : RT @lanavediteseoed: “Melancolia” è un'opera visionaria. Impossibile da riassumere e impossibile da dimenticare, come un'epifania: @viola_a… - paskar71 : @TV_Italiana @CarContiRai Però Viola come il mare ha fatto 3,4 milioni -