"Viola come il mare", ascolti boom per la fiction di Canale 5. Chillemi e Yaman sfondano (Di sabato 1 ottobre 2022) Grande successo per la fiction di Canale 5, "Viola come il mare". ha richiamato davanti al piccolo schermo 3.403.000 persone. Ha battuto – nel numero di spettatori – un programma collaudato come "Tale e quale show" (3.385.000). La storia di Viola e Francesco – interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman -, in particolare, ha catalizzato, oltre ai social, il pubblico più giovane, dove ha registrato una share media del 28.3% sui 25-34enni. È quanto evidenzia in una nota Canale 5. "Viola come il mare", la soddisfazione di Mediaset «Due giovani, belli e di talento», commenta poi il direttore di rete Giancarlo Scheri. «Nello scenario mozzafiato di una Sicilia moderna e ...

