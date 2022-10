Viola come il mare anticipazioni: Viola troverà suo padre? Francesco se la vedrà con Raniero (Di sabato 1 ottobre 2022) Abbiamo finalmente conosciuto Viola Vitale e Francesco, i due protagonisti di Viola come il mare la fiction Mediaset di punta in questa stagione. In onda ieri sera infatti la prima puntata di Viola come il mare, commentatissima sui social. Del resto, quando c’è Can Yaman di mezzo, succede sempre. L’attore ha un seguito pazzesco, ma questo si ripercuoterà in modo positivo anche sugli ascolti della nuova fiction di Canale 5? Lo scopriremo con i dati auditel che ci riveleranno proprio gli ascolti della fiction ma nell’attesa, cerchiamo di capire cosa accadrà nella seconda puntata di Viola come il mare in onda il 7 ottobre 2022 su Canale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 ottobre 2022) Abbiamo finalmente conosciutoVitale e, i due protagonisti diilla fiction Mediaset di punta in questa stagione. In onda ieri sera infatti la prima puntata diil, commentatissima sui social. Del resto, quando c’è Can Yaman di mezzo, succede sempre. L’attore ha un seguito pazzesco, ma questo si ripercuoterà in modo positivo anche sugli ascolti della nuova fiction di Canale 5? Lo scopriremo con i dati auditel che ci riveleranno proprio gli ascolti della fiction ma nell’attesa, cerchiamo di capire cosa accadrà nella seconda puntata diilin onda il 7 ottobre 2022 su Canale ...

rtl1025 : ?? @frachillemi___ e @luca_bernabei a RTL 102.5: “Stasera #ViolaComeIlMare in TV”. #CanYaman: “Per la prima volta… - MediasetTgcom24 : 'Viola come il mare', al via la nuova fiction di Canale 5 con Can Yaman e Francesca Chillemi #violacomeilmare - QuiMediaset_it : Al via in prima serata su #canale5 la nuova serie con #CanYaman e #FrancescaChillemi #ViolaComeIlMare… - BonetElena : RT @fictionmediaset: Viola, come la vita, fatta di lutto e di doni, Viola come i pensieri che diventano parole, lei è la nostra Viola… #Vio… - zazoomblog : Ascolti tv Viola come il mare: quanto ha fatto la fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi? - #Ascolti #Viola… -