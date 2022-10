Video, tifoso del Twente ottiene il numero di telefono allo stadio da una tifosa avversaria (Di sabato 1 ottobre 2022) Come mostra un Video diventato virale sui social, un giovane tifoso del Twente presente allo stadio approfitta ottiene il numero di una ragazza, ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 1 ottobre 2022) Come mostra undiventato virale sui social, un giovanedelpresenteapprofittaildi una ragazza, ...

EmreSoyXSocios : RT @SociosItalia: Approfittiamo della Giornata Mondiale del Caffè per riproporvi uno dei momenti più memorabili nella storia di Socios Ital… - iamLP9 : RT @SociosItalia: Approfittiamo della Giornata Mondiale del Caffè per riproporvi uno dei momenti più memorabili nella storia di Socios Ital… - SociosItalia : Approfittiamo della Giornata Mondiale del Caffè per riproporvi uno dei momenti più memorabili nella storia di Socio… - ZonaBianconeri : RT @1411nico: Domani ritornano tutti i campionati di calcio ma sei un tifoso della #Juventus... - 1411nico : Domani ritornano tutti i campionati di calcio ma sei un tifoso della #Juventus... -