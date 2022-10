VIDEO Moto3 | GP Thailandia 2022 | highlights e sintesi delle qualifiche Pole di Foggia | rivelazione Nepa

(Di sabato 1 ottobre 2022) Unaposition impreziosita dal record della pista di Buriram, meglio di così ledel Gran Premio delladellaper Dennisnon potevano andare. L’azzurro ha chiuso il suo miglior giro in 1:42.077, realizzando la terzadella sua carriera. Seconda posizione per Jaume Masia, in ritardo di 292 millesimi dal pilota della Leopard Racing, mentre il giapponese Ayumu Sasaki completa la prima fila con il terzo tempo (+0.409). L’obiettivo diin gara, inevitabilmente, sarà quello di puntare alla vittoria. D’altro canto, sempre in ottica azzurra, va sottolineata la prestazione di Stefano, una sorpresa più che positiva piazzandosi in quarta posizione; bene anche Riccardo Rossi, settimo, ...

