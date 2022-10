VIDEO – Empoli-Milan, Ielpo: “Tatarusanu sarà all’altezza” | Esclusiva (Di sabato 1 ottobre 2022) Mario Ielpo, ex portiere del Milan, ha parlato della partita ad Empoli ma non soltanto in Esclusiva ai nostri microfoni. Ielpo ha rilasciato quest'intervista al nostro Enrico Ianuario in occasione dell'Exclusive Padel Cup all'Aspria Harbour Club Leggi su pianetamilan (Di sabato 1 ottobre 2022) Mario, ex portiere del, ha parlato della partita adma non soltanto inai nostri microfoni.ha rilasciato quest'intervista al nostro Enrico Ianuario in occasione dell'Exclusive Padel Cup all'Aspria Harbour Club

str0600 : RT @LucaManinetti: ?? #Milan in partenza per Empoli da Milano Centrale, le immagini ??????? - CCokina12 : RT @LucaManinetti: ?? #Milan in partenza per Empoli da Milano Centrale, le immagini ??????? - PrinceCoulbaly : RT @LucaManinetti: ?? #Milan in partenza per Empoli da Milano Centrale, le immagini ??????? - RossoneroEbbast : RT @DAZN_IT: Kakà al primo anno in Italia: meteorite ?? Empoli-Milan ci sblocca un ricordo ? L’aveva toccata piano qui ?? #SerieATIM #DAZN ht… - Melo_Milanista : RT @LucaManinetti: ?? #Milan in partenza per Empoli da Milano Centrale, le immagini ??????? -