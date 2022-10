Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2022 ore 17:30 (Di sabato 1 ottobre 2022) Viabilità DEL 1 OTTOBRE 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 601+000 PERMANGONO CODETRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma; E A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE, QUESTO DA POCO RIMOSSO, RESTANO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA PONTINA FINO ALL’USCITA PER L’APPIA; SULLA STESSA PONTINA PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRomaRE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO ... Leggi su romadailynews (Di sabato 1 ottobre 2022)DEL 1 OTTOBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 601+000 PERMANGONO CODETRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE; E A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE, QUESTO DA POCO RIMOSSO, RESTANO PROBLEMI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, CON CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA PONTINA FINO ALL’USCITA PER L’APPIA; SULLA STESSA PONTINA PER LA PRESENZA DI CANTIERI SI PROCEDE A RILENTO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA FERROVIA METRE SONO RIPRESI I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2022 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-10-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-10-2022 - lacittanews : Al via, dalla giornata di lunedì 3 ottobre, i lavori per l’installazione dei pannelli fonoassorbenti sul Grande Rac… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Pinciano, da lunedì per lavori via Aldrovandi sarà a senso unico nel tratto a scendere da vi… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Domani dalle 12,30 all'Olimpico si gioca Lazio-Spezia: la mobilità -

Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 10 - 2022 ore 16:30 VIABILITÀ DEL 1 OTTOBRE 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1 ROMA - NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN ... Resana, 700mila euro per la nuova rotonda della zona industriale Una nuova rotonda tra via Boscalto e via Roma, all'ingresso della zona industriale a sud di Resana. Questa la novità che arriva dal consiglio ...un po' di tempo per vedere finalmente la nuova viabilità ... RomaDailyNews DEL 1 OTTOBRE 2022 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA A1- NAPOLI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN ...Una nuova rotonda tra via Boscalto e via, all'ingresso della zona industriale a sud di Resana. Questa la novità che arriva dal consiglio ...un po' di tempo per vedere finalmente la nuova... Viabilità Roma Regione Lazio del 01-10-2022 ore 08:30 - RomaDailyNews