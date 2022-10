Vaccini e Covid, Presidente De Luca: “Siamo pronti alla nuova campagna” – VIDEO (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato l’avvio in Campania di una nuova campagna di vaccinazione che dal 1 ottobre interesserà i bambini e la vaccinazione antinfluenzale. “Io faccio appello alle mamme soprattutto perché siano vaccinati i bambini piccoli. Voglio ricordarvi che a New York, quindi non in una realtà dell’Africa e dell’Asia ma a New York hanno dichiarato lo stato di emergenza per il riemergere della poliomielite – ha dei il Presidente a margine della sua presenza alla conferenza per la cerimonia di pisa della premieres del banco alimentare a Mercato San Severino- dalla prossima settimana dobbiamo cominciare anche la campagna di vaccinazione per la 4.ª dose, per ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 1 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – Ildella Regione Campania Vincenzo Deha annunciato l’avvio in Campania di unadi vaccinazione che dal 1 ottobre interesserà i bambini e la vaccinazione antinfluenzale. “Io faccio appello alle mamme soprattutto perché siano vaccinati i bambini piccoli. Voglio ricordarvi che a New York, quindi non in una realtà dell’Africa e dell’Asia ma a New York hanno dichiarato lo stato di emergenza per il riemergere della poliomielite – ha dei ila margine della sua presenzaconferenza per la cerimonia di pisa della premieres del banco alimentare a Mercato San Severino- dprossima settimana dobbiamo cominciare anche ladi vaccinazione per la 4.ª dose, per ...

HuffPostItalia : Il responsabile Sanità di FdI: 'Mai più green pass, vaccini solo agli anziani. Non seguiremo le virostar' - RobertoBurioni : Mi sono vaccinato con la quarta dose. Consiglio a chi può di fare lo stesso, i casi stanno aumentando ed è meglio… - AnnalisaChirico : Altra nota positiva: i deliranti contro i vaccini e per l’uscita dall’Europa non entrano in Parlamento. Il vaccino… - giek2 : RT @AStramezzi: Tutto ciò che vorreste sapere su Covid, Terapie e Vaccini ma non avete mai osato chiedere A “Medicina Amica” Frajese e Str… - italiano1061975 : RT @yattamau: L'amministratore delegato di #Pfizer Bourla, si è ritirato dall'appuntamento per testimoniare davanti alla commissione specia… -