Usa: Florida, le immagini aeree della devastazione dopo il passaggio dell'uragano Ian (Di sabato 1 ottobre 2022) Edifici distrutti, barche comuni e yacht trascinati sulla terraferma, alberi spazzati via, ponti spezzati e ormai impercorribili. E' il panorama apocalittico di Fort Myers Beach e Sanibel, in Florida, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Edifici distrutti, barche comuni e yacht trascinati sulla terraferma, alberi spazzati via, ponti spezzati e ormai impercorribili. E' il panorama apocalittico di Fort Myers Beach e Sanibel, in, ...

MediasetTgcom24 : Usa, in Florida salito a 42 numero dei morti per uragano Ian #usa #carminemarceno #lee #twitter #florida - FChiusaroli : RT @emmabaccaglio: #plurihashtag #scritturebrevi @FChiusaroli ?????? #emergenza #ClimateEmergency #climate #USA L'uragano #Ian devasta la #Fl… - Junevip5 : RT @DanieleDann1: ?? L’#uragano Ian è arrivato in South Carolina. In #Florida stime non ufficiali dicono che sono morte più di 30 persone. @… - CiaCecy : RT @DanieleDann1: ?? L’#uragano Ian è arrivato in South Carolina. In #Florida stime non ufficiali dicono che sono morte più di 30 persone. @… - alas3k : @laura_corrotti @GiorgiaMeloni Laura, contami da Boca Raton, South Florida - USA -