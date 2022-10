Uomini e Donne, Gianni Sperti si accascia a terra: ecco cos’è successo all’opinionista (Di sabato 1 ottobre 2022) Durante una puntata di Uomini e Donne, in Gianni Sperti ha tirato l’attenzione su di sé a causa di una caduta. Ma che cosa è successo? Un imprevisto che ha visto come protagonista proprio l’opinionista Gianni Sperti in occasione dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Una situazione ripresa dalle telecamere e che, in pochissimo tempo, è stato condiviso migliaia e migliaia di volte. Numerosi sono stati i commenti da parte dei suoi follower i quali hanno cercato di scoprire qualcosa in più. La caduta dell’opinionista E questo ciò che è accaduto nel momento in cui in studio l’attenzione era rivolta a Gloria e alla frequentazione ormai già giunta al termine con Alessandro Vicinanza. Ed è proprio nel momento in cui ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 1 ottobre 2022) Durante una puntata di, inha tirato l’attenzione su di sé a causa di una caduta. Ma che cosa è? Un imprevisto che ha visto come protagonista proprio l’opinionistain occasione dell’ultima puntata di. Una situazione ripresa dalle telecamere e che, in pochissimo tempo, è stato condiviso migliaia e migliaia di volte. Numerosi sono stati i commenti da parte dei suoi follower i quali hanno cercato di scoprire qualcosa in più. La caduta dell’opinionista E questo ciò che è accaduto nel momento in cui in studio l’attenzione era rivolta a Gloria e alla frequentazione ormai già giunta al termine con Alessandro Vicinanza. Ed è proprio nel momento in cui ...

amnestyitalia : #Iran: le proteste stanno assumendo nuove forme per far fronte alla repressione. Il blocco di internet è quasi tota… - matteosalvinimi : il centrodestra ha vinto le elezioni e in tempi velocissimi nascerà un esecutivo all’altezza delle aspettative degl… - LiaQuartapelle : Per chi vuole esprimere solidarietà alle donne e agli uomini che in Iran si battono per la libertà e rischiano la p… - simonebrunello8 : RT @HoaraBorselli: Tutte le donne del Pd: #Boldrini, #Morani, #Gribaudo si sono improvvisamente accorte che nel #Pd ci sono troppi uomini.… - bebarella01 : @ilgiornale Ma davvero c è ancora gente che vede queste trasmissioni vuote , da sottocultura e trash??? Uomini e do… -