Uomini e Donne, Anticipazioni: Triangolo Amoroso Al Trono Over! (Di sabato 1 ottobre 2022) Le Anticipazioni sull’ultima registrazione di Uomini e Donne, ci raccontano di un inaspettato Triangolo Amoroso al Trono Over. Protagonisti Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Pare che il cavaliere, messo alle strette, abbia confessato di essere ancora innamorato della dama di Brescia. Ecco tutto ciò che è accaduto in studio! Colpo di scena a Uomini e Donne: Alessandro è ancora innamorato di Ida! Inaspettate novità giungono dalle Anticipazioni riguardanti l’ultima registrazione di Uomini e Donne. A riportare quanto accaduto in studio, è come sempre Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. Ebbene, in questa puntata, si è dato ampio spazio alla coppia formata da Alessandro ... Leggi su gossipnews.tv (Di sabato 1 ottobre 2022) Lesull’ultima registrazione di, ci raccontano di un inaspettatoalOver. Protagonisti Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza e Ida Platano. Pare che il cavaliere, messo alle strette, abbia confessato di essere ancora innamorato della dama di Brescia. Ecco tutto ciò che è accaduto in studio! Colpo di scena a: Alessandro è ancora innamorato di Ida! Inaspettate novità giungono dalleriguardanti l’ultima registrazione di. A riportare quanto accaduto in studio, è come sempre Lorenzo Pugnaloni attraverso la sua pagina Instagram. Ebbene, in questa puntata, si è dato ampio spazio alla coppia formata da Alessandro ...

