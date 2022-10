Una Vita anticipazioni: Valeria e la confessione sul suo matrimonio (Di sabato 1 ottobre 2022) Una Vita anticipazioni 1 ottobre, Valeria e la confessione sul suo matrimonio: ecco cosa succede nella puntata di oggi. Anche per questa settimana arriva l’ultima puntata extra-large di Una Vita; cambia leggermente l’orario di messa in onda come al solito per il sabato, con l’inizio fissato per le 14:50 circa. L’appuntamento sarà davvero ricco di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 1 ottobre 2022) Una1 ottobre,e lasul suo: ecco cosa succede nella puntata di oggi. Anche per questa settimana arriva l’ultima puntata extra-large di Una; cambia leggermente l’orario di messa in onda come al solito per il sabato, con l’inizio fissato per le 14:50 circa. L’appuntamento sarà davvero ricco di L'articolo proviene da Leggilo.org.

enpaonlus : Buono, bello e affettuoso Bell vi aspetta x portare felicità nella vostra vita! ?@AdozioniX? ?@Teso4zampe? ?… - lauraboldrini : Condanna per l’attentato dell’Isis a #Kabul costato la vita a decine di studentesse e studenti. Il terrorismo isl… - mannocchia : Una sola cosa avrebbe dovuto dare vita alla piazza, come alla campagna elettorale del Pd: la lotta alla disuguaglia… - Alberta18113875 : RT @hankerXsupport: Quali sono le tu aspettative per una relazione? H: non voglio avere una relazione che crei aspettative perché penso che… - NaniPuffo : RT @BOOKCITYMILANO: “La letteratura è una difesa contro le offese della vita.” (Cesare Pavese) #BookCityMilano #BCM22 -