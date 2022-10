Una Vita Anticipazioni Spagnole: Una nuova minaccia ad Acacias. Il suo nome è Gabriela! (Di sabato 1 ottobre 2022) Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che molto presto, ad Acacias, arriverà una nuova minaccia. Le puntate della Soap in arrivo su Canale5, ci rivelano che il suo nome sarà Gabriela e che sarà legata a Genoveva Salmeron. Leggi su comingsoon (Di sabato 1 ottobre 2022) Ledi Unaci rivelano che molto presto, ad, arriverà una. Le puntate della Soap in arrivo su Canale5, ci rivelano che il suosarà Gabriela e che sarà legata a Genoveva Salmeron.

enpaonlus : Buono, bello e affettuoso Bell vi aspetta x portare felicità nella vostra vita! ?@AdozioniX? ?@Teso4zampe? ?… - lauraboldrini : Condanna per l’attentato dell’Isis a #Kabul costato la vita a decine di studentesse e studenti. Il terrorismo isl… - istsupsan : ??In un mondo che cambia gli #anziani costituiscono un importante motore di resilienza ??La loro partecipazione e in… - debyconunab : questa cosa mi ha spaventato molto perché io sono una persona di compagnia a cui non piace la solitudine se potessi… - emmygrams2 : RT @Nicodeipensieri: Più ti dai agli altri. Più gli altri lo daranno per scontato o lo pretenderanno come gli fosse dovuto. Una maledetta r… -