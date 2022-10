Un posto al sole, spoiler: due nuovi amori in arrivo? (Di sabato 1 ottobre 2022) Ad Un posto al sole, Diego Giordano e Viola Bruni potrebbero finalmente voltare pagina e ritrovare la voglia di amare e guardare al futuro con ritrovato ottimismo. Gli spoiler della soap opera partenopea, infatti, raccontano che per entrambi potrebbero arrivare importanti novità dal punto di vista sentimentale. Attualmente, Viola è in piena crisi con Eugenio e i due sono ad un passo dalla separazione. La donna, dopo aver rischiato di morire a causa dell'attentato di Lello Valsano che, però, è costato la vita alla povera Susanna Picardi, non è più riuscita a ritrovare l'armonia e l'intesa con Eugenio, attribuendo a lui e al suo lavoro di magistrato la responsabilità di quanto accaduto. Nonostante i tentativi di Nicotera di ricomporre la sua famiglia e di riconquistare la moglie, quest'ultima ha posto il consorte di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 1 ottobre 2022) Ad Unal, Diego Giordano e Viola Bruni potrebbero finalmente voltare pagina e ritrovare la voglia di amare e guardare al futuro con ritrovato ottimismo. Glidella soap opera partenopea, infatti, raccontano che per entrambi potrebbero arrivare importanti novità dal punto di vista sentimentale. Attualmente, Viola è in piena crisi con Eugenio e i due sono ad un passo dalla separazione. La donna, dopo aver rischiato di morire a causa dell'attentato di Lello Valsano che, però, è costato la vita alla povera Susanna Picardi, non è più riuscita a ritrovare l'armonia e l'intesa con Eugenio, attribuendo a lui e al suo lavoro di magistrato la responsabilità di quanto accaduto. Nonostante i tentativi di Nicotera di ricomporre la sua famiglia e di riconquistare la moglie, quest'ultima hail consorte di ...

