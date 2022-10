Un gol di Higuain nel finale condanna il Toronto di Insigne

(Di sabato 1 ottobre 2022) È finita 1-o per l’Inter Miami il match di Mls tra, Ha vintoe ha anche segnato, con un gol nel. In area di rigore, di sinistro. Ilè penultimo nella Eastern Conference mentre la squadra di Gonzalo con quetsa vittoria sale temporaneamente al settimo posto (sono quattordici le partecipanti).è stato ammonito e al 44esimo ha sprecato un’ottima occasione praticamente da solo davanti alla porta, ha tirato di poco alto. L’ex capitano del Napoli è stato poi sostituito quando la partira era ancora sullo 0-0 Gol nel? ?Ci pensare ildell’ex compagno??#MLS #DAZN pic.twitter.com/QZLzSg5YIV — DAZN Italia (@DAZN IT) ...

TORONTO (CANADA) - Und'autore di Gonzaloall'86' - rigore in movimento a eludere l'incolpevole difesa avversaria - consente all' Inter Miami di espugnare il Bmo Field di Toronto . La squadra della Florida ...L'ex attaccante del Napoli, infatti, ha detto ufficialmente addio al sogno playoff e a condannarlo - ironia del destino - è stato proprio undell'ex compagno di squadra Gonzaloproprio ... Juve, sveglia: media-gol dimezzata dall'era Higuain Notte amara per Insigne e i propri compagni italiani al Toronto: il danno oltre la beffa, per l'ex Napoli tutto da rifare il prossimo anno.Un gol dell'ex attaccante del Napoli ha risolto la gara di MLS contro i Toronto. Delusione per Gonzalo Higuain.