(Di sabato 1 ottobre 2022) È la prima urgenza per la premier in pectore eportarla fisicamente a palazzo Chigi. Potrebbe nominare un commissario straordinario o in alternativa creare una struttura ad hoc

Nei contatti che Giorgia Meloni ha allargato nelle ultime ore alla Lega e a Forza Italia, c'è chi l'ha definito "ilgas". Francesco Paoloè stato il commissario straordinario per l'emergenza Covid, il simbolo della campagna di vaccinazione che ha brillato in efficienza e tempestività. L'...Alle 19.30, introdotti dal sindaco di Brescia EmilioBono ,e Severgnini presenteranno il libro "Un italiano" (Rizzoli), racconto autobiografico scritto a quattro mani dal militare e ... Un Figliuolo del gas. Meloni vuole centralizzare il dossier energia È la prima urgenza per la premier in pectore e vuole portarla fisicamente a palazzo Chigi. Potrebbe nominare un commissario straordinario o in alternativa ...Gli italiani hanno imparato a conoscerlo come Commissario straordinario per l'emergenza Covid, ruolo che ora però non riveste più. Lui è Francesco Paolo Figliuolo, generale degli alpini che insieme al ...