Ultime Notizie – Corea del Nord, Seul: “Pyongyang ha lanciato 2 missili balistici” (Di sabato 1 ottobre 2022) Nuovo test missilistico della Corea del Nord. Pyongyang ha lanciato due missili balistici in mare aperto, in direzione del Mar del Giappone, denuncia la difesa della Corea del Sud. Il lancio di oggi è il quarto in una settimana. Diverse risoluzioni delle Nazioni Unite proibiscono alla Corea del Nord i test missilistici. Il lancio di oggi arriva dopo che unità militari di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone hanno preso parte, ieri, a una esercitazione di sottomarini e la vice presidente americana Kamala Harris ha visitato la regione nei giorni scorsi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 1 ottobre 2022) Nuovo teststico delladelhaduein mare aperto, in direzione del Mar del Giappone, denuncia la difesa delladel Sud. Il lancio di oggi è il quarto in una settimana. Diverse risoluzioni delle Nazioni Unite proibiscono alladeli teststici. Il lancio di oggi arriva dopo che unità militari didel Sud, Stati Uniti e Giappone hanno preso parte, ieri, a una esercitazione di sottomarini e la vice presidente americana Kamala Harris ha visitato la regione nei giorni scorsi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

