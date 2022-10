Ufo nei cieli dell’Italia | veri avvistamenti o segnalazioni ingannevoli?

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 1 ottobre 2022) Nonostante ci siano state alcune associazioni a raccontare diin tutta Italia, in realtà c’è stato ben poco di non identificato. Ogni testimonianza di cui si viene a conoscenza, rappresenta per noi un caso da studiare e cercare di capire quale ne sia stata l’origine, ma come nei mesi precedenti, anche luglio ed agosto ci hanno riservato pochissime sorprese. Al contrario di quanto affermato lo scorso anno (leggi qui). La novità di questa estate post pandemia, ci ha preso alla sprovvista, facendoci azzardare speculazioni sociopsicologiche che hanno tirato in ballo il lockdown e la voglia di un ritorno alla normalità che ha fatto modificare il nostro modo di guardare il cielo. Ed ecco che mentre nell’anno passato abbiamo avuto in agosto 3 soli casi, nel 2022 glidi cui siamo a conoscenza sono invece 8. Al contrario andiamo a ...