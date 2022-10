Ucraina | Vladimir Putin | “La pace? Solo se Kiev accetta le annessioni alla Russia”

(Di sabato 1 ottobre 2022) Mosca –condiziona laine la fine della guerra all’zione, da parte di, dell’annessione di altre quattro regioni – Repubblica popolare di Donetsk, Repubblica popolare di Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia –Federazione russa. Il numero 1 del Cremlino, nel discorso tenuto prima della firma dei trattati che sanciscono le, proietta però le sue parole oltre l’. Il nemico, accusato di voler annientare lae di aver lanciato una “guerra ibrida”, è ora chiaramente l’Occidente, e in particolare gli Stati Uniti “unico Paese nella storia ad aver usato armi nucleare. Creando in questo modo un precedente”. Stati Uniti che, insieme a Gran Bretagna, sono responsabili, ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'L'annessione è una farsa. L'intero territorio del nostro Paese sarà liberato dal nemico'. Il p… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin dopo… - myrtamerlino : ??Vladimir #Putin: 'I popoli hanno deciso di tornare nella Madre Patria. Difenderemo questi territori con tutti i no… - DavideBattin : RT @putino: Durante la pausa del processo intentato contro l'amministrazione penitenziaria, i giornalisti hanno chiesto a Navalny se fosse… - marcar139 : RT @putino: “Non credete a coloro che cercano di usare la Russia per spaventarvi, che dicono che, dopo la Crimea, seguiranno altre regioni… -

L'non negozierà con la Russia finchéPutin ne sarà il presidente", ha anche aggiunto Zelensky. Le due esplosioni che si sono verificate ai gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 2 al ...A 99 anni, la sua saggezza e il suo acume sono interpellati per cercare una risposta alle minacce diPutin, proprio sull'uso di armi nucleari tattiche in. Nuovo libro Kissinger ha ...Il mese di settembre si è concluso con una serie di azioni politiche (consultazioni referendarie, richiesta ucraina di adesione accelerata alla Nato, mobilitazione parziale) e militari (controffensiva ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...