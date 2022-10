Ucraina: Shoigu, 'donne non incluse nel piano di mobilitazione parziale' (Di sabato 1 ottobre 2022) Mosca, 1 ott. (Adnkronos) - Le donne non saranno convocate nell'ambito della mobilitazione parziale. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, aggiungendo che "non è nei piani futuri". Inoltre, riferisce l'agenzia russa Interfax, Shoigu ha affermato che anche "gli studenti delle università statali non saranno arruolati e non saranno convocati nemmeno quelli delle università private accreditate dallo Stato. Stiamo completando la preparazione delle integrazioni al decreto, che sarà introdotto oggi". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Mosca, 1 ott. (Adnkronos) - Lenon saranno convocate nell'ambito della. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei, aggiungendo che "non è nei piani futuri". Inoltre, riferisce l'agenzia russa Interfax,ha affermato che anche "gli studenti delle università statali non saranno arruolati e non saranno convocati nemmeno quelli delle università private accreditate dallo Stato. Stiamo completando la preparazione delle integrazioni al decreto, che sarà introdotto oggi".

_Nico_Piro_ : #27settembre con la chiamata dei riservisti la guerra arriva in Russia. Sin'ora quello in Ucraina era un conflitto… - Alessio30109964 : @R3dGuardian @bordoni_russia 1>2 Il 21 settembre il Ministro russo della Difesa, Shoigu, per la prima volta dalla… - albemutti : RT @Asiablog_it: GUERRA IN #UCRAINA ???????? Matematica russa: secondo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu: l'Ucraina ha perso 'circa… - SanK69086335 : RT @_Nico_Piro_: #27settembre con la chiamata dei riservisti la guerra arriva in Russia. Sin'ora quello in Ucraina era un conflitto lontano… - LionUdler : RT @micaelaanna07: #Russia #Ucraina Ed ecco il filmato della visita del Ministro della Difesa russo Sergei #Shoigu a un campo di addestram… -