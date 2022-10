Ucraina-Russia, Kadyrov a Putin: “Usa armi nucleari” (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – La Russia dovrebbe usare armi nucleare a bassa potenza contro l’Ucraina. Nuovo affondo del leader ceceno Ramzan Kadyrov, che critica i comandanti militari russi per il ritiro da Lyman e suggerisce a Vladimir Putin di considerare la possibilità di usare armi nucleari a basso potenziale. In un messaggio su Telegram, Kadyrov – che ieri al Cremlino si sarebbe commosso durante la cerimonia di annessione di quattro regioni ucraine alla Russia – ha scritto: “A mio parere personale, dovrebbero essere prese misure più drastiche, fino alla dichiarazione della legge marziale nelle zone di confine e all’uso di armi nucleari a bassa potenza”. Il leader ceceno ha poi criticato il colonnello Alexander ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Ladovrebbe usarenucleare a bassa potenza contro l’. Nuovo affondo del leader ceceno Ramzan, che critica i comandanti militari russi per il ritiro da Lyman e suggerisce a Vladimirdi considerare la possibilità di usarea basso potenziale. In un messaggio su Telegram,– che ieri al Cremlino si sarebbe commosso durante la cerimonia di annessione di quattro regioni ucraine alla– ha scritto: “A mio parere personale, dovrebbero essere prese misure più drastiche, fino alla dichiarazione della legge marziale nelle zone di confine e all’uso dia bassa potenza”. Il leader ceceno ha poi criticato il colonnello Alexander ...

