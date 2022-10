Ucraina: Polonia ha completato costruzione muro a confine con Bielorussia (Di sabato 1 ottobre 2022) Varsavia, 1 ott. (Adnkronos) - "La Polonia ha completato la costruzione di un muro al confine con la Bielorussia. L'ingresso illegale in Polonia è attualmente completamente bloccato". Lo ha scritto sui social Stanislav Zharyn, addetto stampa del ministero per i Servizi speciali polacchi, aggiungendo che ora "il confine polacco è il più protetto d'Europa". I post con queste comunicazioni sono stati scritti in polacco, russo e arabo. Il portavoce ha aggiunto che sensori di movimento elettronici e telecamere di sorveglianza sono attualmente installati sulla barriera. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Varsavia, 1 ott. (Adnkronos) - "Lahaladi unalcon la. L'ingresso illegale inè attualmente completamente bloccato". Lo ha scritto sui social Stanislav Zharyn, addetto stampa del ministero per i Servizi speciali polacchi, aggiungendo che ora "ilpolacco è il più protetto d'Europa". I post con queste comunicazioni sono stati scritti in polacco, russo e arabo. Il portavoce ha aggiunto che sensori di movimento elettronici e telecamere di sorveglianza sono attualmente installati sulla barriera.

