Ucraina nella Nato: quanto è davvero probabile l'ingresso di Kiev (Di sabato 1 ottobre 2022) Nel corso della guerra tra Russia e Ucraina, Vladimir Putin ha intrapreso almeno tre strade differenti, a seconda del progressivo andamento del conflitto. Durante la fase iniziale, per le prime settimane successive al 24 febbraio, l'obiettivo era quello di conquistare l'Ucraina su larga scala; tant'è, forse per impreparazione Ucraina o forse per maggiore organizzazione russa, che l'esercito invasore era riuscito a spingersi fino alle porte di Kiev, dopo poche ore dall'annuncio ufficiale di Putin. Il mutamento del conflitto, però, arriva a partire dai primi di maggio, quando la guerra-lampo risulta essere ormai un miraggio: il Cremlino si deve accontentare del Donbass. E decide di concentrare i propri obiettivi militari all'interno dei confini delle regioni di Donetsk e Lugansk. A partire dalla giornata di ieri, ...

