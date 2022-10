Ucraina, Mosca ammette: 'Perdite considerevoli a Kransy Lyman, ci ritiriamo' (Di sabato 1 ottobre 2022) L'esercito di Kiev proclama che le truppe ucraine 'sono entrate' a Lyman, città chiave in mano ai russi nella regione orientale di Donetsk, e il ministero della Difesa di Mosca ammette: 'A causa della ... Leggi su globalist (Di sabato 1 ottobre 2022) L'esercito di Kiev proclama che le truppe ucraine 'sono entrate' a, città chiave in mano ai russi nella regione orientale di Donetsk, e il ministero della Difesa di: 'A causa della ...

MattiaBBagnoli : Qualche pensiero in fila. Perché oggi è davvero una giornata pesante e brutta. Probabilmente storica, in cui il cor… - martaottaviani : Le immagini del convoglio di civili colpito da #Mosca a #Zaporizhzhia fanno a dire poco impressione. Ripeto: convog… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Conte: 'Kiev nella Nato ci rende co-belligeranti | Strategia euro-atlantica ci espone a una spirale perico… - i8img : RT @riannuzziGPC: Grande indignazione occidentale per l'annessione russa dei territori ucraini controllati da Mosca. Ma l'Occidente dimenti… - AlessandraB18 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Kissinger: 'Mosca ha perso, ora evitare l'escalation nucleare' - Mondo #ANSA -