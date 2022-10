Ucraina, militari alla periferia di Lyman: “Russi stanno lasciando la città” (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – I militari ucraini questa mattina hanno raggiunto la periferia nord ovest di Lyman, lo snodo della Repubblica popolare di Donetsk (esterno dai confini del 2014 che Mosca ha considerato per l’annessione della regione, ndr) considerato strategico. I Russi stanno lasciando la cittadina dove non sono segnalati ora combattimenti. militari di Kiev sono arrivati anche a Torske, 16 chilometri a est di Lyman. Sempre secondo fonti ucraine, unità di Kiev hanno bypassato Lyman per procedere in direzione nord est, verso Kreminna, a 33 chilometri da Lyman. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 1 ottobre 2022) (Adnkronos) – Iucraini questa mattina hanno raggiunto lanord ovest di, lo snodo della Repubblica popolare di Donetsk (esterno dai confini del 2014 che Mosca ha considerato per l’annessione della regione, ndr) considerato strategico. Ila cittadina dove non sono segnalati ora combattimenti.di Kiev sono arrivati anche a Torske, 16 chilometri a est di. Sempre secondo fonti ucraine, unità di Kiev hanno bypassatoper procedere in direzione nord est, verso Kreminna, a 33 chilometri da. L'articolo proviene da Italia Sera.

Corriere : La Casa Bianca: «I militari Usa in Europa pronti a ogni evenienza» - MediasetTgcom24 : Ucraina, Usa: 'Nostri militari in Europa pronti a ogni evenienza' #ucraina - bancaetica : Crescita delle spese militari e soluzione della guerra in #Ucraina ancora lontana. Come costruire la pace? Se ne pa… - BinaryOptionEU : RT 'Lo snodo della Repubblica popolare di #Donetsk è considerato strategico. #Ucraina - ciculatin : Guerra Russia-Ucraina, la Casa Bianca: “I nostri militari pronti a ogni evenienza”. E il guerrafondaio era Trump…… -