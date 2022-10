Ucraina: Georgia condanna annessione 4 regioni alla Russia (Di sabato 1 ottobre 2022) Tbilisi, 1 ott. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri della Georgia ha condannato i referendum tenuti nelle regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zhaporizhzhia e Kherson ai quali ha fatto seguito la loro annessione da parte della Federazione Russa, che "è un atto aperto di modifica con la forza dei confini dell'Ucraina riconosciuti a livello internazionale". Lo si legge in un comunicato, nel quale si sottolinea che "tali azioni illegali hanno violato ancora una volta gravemente i principi fondamentali del diritto internazionale, che proteggono l'integrità territoriale e la sovranità di tutti gli stati". "La Georgia - aggiunge la nota - che ha sperimentato tentativi di modificare con la forza i propri confini, non riconoscerà mai i risultati dei cosiddetti 'referendum' tenuti nelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 ottobre 2022) Tbilisi, 1 ott. (Adnkronos) - Il ministero degli Esteri dellahato i referendum tenuti nelleucraine di Donetsk, Luhansk, Zhaporizhzhia e Kherson ai quali ha fatto seguito la loroda parte della Federazione Russa, che "è un atto aperto di modifica con la forza dei confini dell'riconosciuti a livello internazionale". Lo si legge in un comunicato, nel quale si sottolinea che "tali azioni illegali hanno violato ancora una volta gravemente i principi fondamentali del diritto internazionale, che proteggono l'integrità territoriale e la sovranità di tutti gli stati". "La- aggiunge la nota - che ha sperimentato tentativi di modificare con la forza i propri confini, non riconoscerà mai i risultati dei cosiddetti 'referendum' tenuti nelle ...

