Ucraina, esplosioni nella base aerea della Crimea. Per Mosca è un velivolo militare russo – Il video (Di sabato 1 ottobre 2022) Vedendo una colonna di fumo nero salire compatta in cielo e le scintille di alcune esplosioni, chi si trovava lungo le spiagge della Crimea ha pensato subito che l’aeroporto militare di Belbek fosse stato attaccato. A pochi chilometri da Sebastopoli, dopo l’annessione del 2014 è usato esclusivamente dall’aviazione russa. Il giornalista moscovita Vladimir Solovyov, considerato tra le personalità più vicine al presidente Vladimir Putin, ha pubblicato un video sul suo canale Telegram in cui si vede a bassa definizione un oggetto precipitare a terra e prendere fuoco. Per Solovyov, si tratta di un «bombardamento» ucraino. A smentire il giornalista ci ha pensato il governatore della regione, Mikhail Razvozhayev, che ha raccontato come «durante l’atterraggio, l’aereo ... Leggi su open.online (Di sabato 1 ottobre 2022) Vedendo una colonna di fumo nero salire compatta in cielo e le scintille di alcune, chi si trovava lungo le spiaggeha pensato subito che l’aeroportodi Belbek fosse stato attaccato. A pochi chilometri da Sebastopoli, dopo l’annessione del 2014 è usato esclusivamente dall’aviazione russa. Il giornalista moscovita Vladimir Solovyov, considerato tra le personalità più vicine al presidente Vladimir Putin, ha pubblicato unsul suo canale Telegram in cui si vede a bassa definizione un oggetto precipitare a terra e prendere fuoco. Per Solovyov, si tratta di un «bombardamento» ucraino. A smentire il giornalista ci ha pensato il governatoreregione, Mikhail Razvozhayev, che ha raccontato come «durante l’atterraggio, l’aereo ...

