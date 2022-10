Tutte le nuove sneakers di ottobre che meritano la tua attenzione (Di sabato 1 ottobre 2022) Il mese di ottobre è una stagione calda per gli sneakerhead in circolazione. I drop di scarpe da ginnastica da collezione e da passeggio non si contano e la competizione tra collezionisti, esperti e reseller per accaparrarsi le migliori in assoluto è sempre più agguerrita. Noi però non ci siamo persi d’animo e abbiamo stilato anche questa volta una selezione di sneakers uomo gustosa in uscita in questi primi giorni del mese. Le tendenze scarpe gommate puntano sostanzialmente a tre fattori chiave: design futuristico, fascinazione per il passato e alta performance. Le scarpe running, lo si intuisce dalle suole anni 2000 pimpate, sposano le nuove tecnologie in fatto di progettazione e ricerca materiali. Ci sono poi le sneakers basket old school pronte ad agganciare lo sguardo in un flash proveniente dal passato grazie a ... Leggi su gqitalia (Di sabato 1 ottobre 2022) Il mese diè una stagione calda per gli sneakerhead in circolazione. I drop di scarpe da ginnastica da collezione e da passeggio non si contano e la competizione tra collezionisti, esperti e reseller per accaparrarsi le migliori in assoluto è sempre più agguerrita. Noi però non ci siamo persi d’animo e abbiamo stilato anche questa volta una selezione diuomo gustosa in uscita in questi primi giorni del mese. Le tendenze scarpe gommate puntano sostanzialmente a tre fattori chiave: design futuristico, fascinazione per il passato e alta performance. Le scarpe running, lo si intuisce dalle suole anni 2000 pimpate, sposano letecnologie in fatto di progettazione e ricerca materiali. Ci sono poi lebasket old school pronte ad agganciare lo sguardo in un flash proveniente dal passato grazie a ...

