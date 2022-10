Turisti brasiliani a Martina Franca imparano le orecchiette Tutto nato da un errore del navigatore Giuseppe Gerundino | di Taranto | è titolare di scuole di cucina a San Paolo

Leggi su noinotizie

(Di sabato 1 ottobre 2022)Geeundino, di, dopo la laurea conseguita a Milano partì per il Brasile. San, per l’esattezza. Sposato con una donna brasiliana iniziò praticamente per diletto a dare qualche lezione diitaliana a chi volesse impararla. Le cose andarono talmente meglio del previsto cheaprì, nella metropoli, un’accademia dicon due sedi non limitandosi allaitaliana ma, ingaggiando vari specialisti, con lezioni riguardanti la gastronomia diil mondo. Organizza otto viaggi annui di turismo gastronomico in Italia e fra essi, ovviamente, ci sono gli itinerari pugliesi. Così, un gruppo di venti (facoltosi)paulisti in questa settimana è stato di stanza nella ...