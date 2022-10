Tu Si Que Vales 2022: Antonio Martinez illusionista (video e gallery) (Di sabato 1 ottobre 2022) Nella terza puntata di Tu Si Que Vales 2022 di stasera, 1 ottobre 2022, abbiamo visto anche l’esibizione di Antonio Martinez, un illusionista 24enne spagnolo che ha coinvolto i giudici nei suoi “viaggi nel tempo”, mostrandosi particolarmente abile nelle predizioni. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. La giuria è rimasta senza parole e gli ha dato 4 sì. Il pubblico invece l’ha premiato con l’86% delle preferenze. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di Antonio Martinez nella puntata di Tu Si Que Vales 2022 ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 1 ottobre 2022) Nella terza puntata di Tu Si Quedi stasera, 1 ottobre, abbiamo visto anche l’esibizione di, un24enne spagnolo che ha coinvolto i giudici nei suoi “viaggi nel tempo”, mostrandosi particolarmente abile nelle predizioni. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. La giuria è rimasta senza parole e gli ha dato 4 sì. Il pubblico invece l’ha premiato con l’86% delle preferenze. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Que...

