Totti-Ilary | ormai sembra il congresso del Pd

(Di sabato 1 ottobre 2022) E tu puoi metterci tutto l’ammore, il sesso-o-esse, er glamour, la bbellezza, i social che vvoi, ma alla fine sempre lì finirà: alla guerra dei Roses. O, per dirla come in Harry, ti presento Sally, a scannarsi per questo stupido, pidocchioso, assurdo tavolo da caffè; a spendere migliaia di dollari in avvocati per litigarsi un piattaccio laccato da 8 dollari. Nella guerra deies gli avvocati son già calati, zannuti e ululanti a mezzo stampa; fanno bene, perché in ballo non ci sono orrendi tavolini a forma di ruota di carro e piatti di merda ma un patrimonio da 110, avete letto bene, centodieci milioni di euro, che appena ieri facevano un duecentoventi miliardi, signori, e quando dico miliardi intendo miliardi di lire di prima qualità (ma come abbiamo fatto a finire così, che un calciatore e una velina mettono insieme patrimoni da emiri?). La situazione pare una ...