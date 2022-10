nicolaPalumbo00 : RT @ilgiornale: La richiesta avanzanta dai legali di Ilary Blasi da 37mila euro mensili di mantenimento (e rifiutata da Totti) ha aperto un… - NicolaPorro : ??????? Alla saga Totti-Ilary si aggiunge un nuovo capitolo. E il nostro Del Papa non le manda a dire???? - gercci1 : RT @ilgiornale: La richiesta avanzanta dai legali di Ilary Blasi da 37mila euro mensili di mantenimento (e rifiutata da Totti) ha aperto un… - leggoit : Totti, Ilary e gli alimenti, l'avvocato nega tutto: «20mila euro al mese? Bugie, lei non ha chiesto nulla» - ilgiornale : La richiesta avanzanta dai legali di Ilary Blasi da 37mila euro mensili di mantenimento (e rifiutata da Totti) ha a… -

, l'accordo sfuma: parla l'avvocato di lei ' Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signoraBlasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé:..."Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signoraBlasi non ha mai chiesto nessun assegno di mantenimento per sé: né di 20mila euro né di 10mila euro né di 1 euro. Questa notizia fa parte ancora una volta di una precisa strategia ...Ecco un'altra puntata della "serie" sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Avevano chiesto riserbo quell'11 luglio nel comunicato disgiunto che riportava la ...Proprio quando cominciavamo a pensare che è tutto finito, perché se anche Totti e Ilary litigano sui giornali non c'è illusione d'amore che tenga, proprio quando pensavamo che la realtà è sempre più s ...