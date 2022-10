Totti-Blasi, parla l’avvocato di Ilary: “20mila euro al mese? Non ha chiesto nulla” (Di sabato 1 ottobre 2022) Arriva la smentita da parte dell’avvocato di Ilary Blasi. Quando sembrava ormai impossibile un accordo per una separazione consensuale, il Corriere della Sera aveva rilanciato alcune indiscrezioni sulle richieste reciproche da parte dei due ex coniugi. Ilary avrebbe chiesto 20 mila euro per lei e 17.5 per i figli al mese per l’ammontare di 37.500 euro al mese. Totti avrebbe risposto con una proposta che includeva zero euro per l’ex moglie (visto che guadagna molto bene) e 7.000 per i figli. La realtà però sarebbe ben diversa, almeno ad ascoltare il parere dell’avvocato della conduttrice: “Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora Ilary ... Leggi su tpi (Di sabato 1 ottobre 2022) Arriva la smentita da parte deldi. Quando sembrava ormai impossibile un accordo per una separazione consensuale, il Corriere della Sera aveva rilanciato alcune indiscrezioni sulle richieste reciproche da parte dei due ex coniugi.avrebbe20 milaper lei e 17.5 per i figli alper l’ammontare di 37.500alavrebbe risposto con una proposta che includeva zeroper l’ex moglie (visto che guadagna molto bene) e 7.000 per i figli. La realtà però sarebbe ben diversa, almeno ad ascoltare il parere deldella conduttrice: “Sono state diffuse una serie di notizie false. In particolare la signora...

