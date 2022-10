Totti-Blasi, l’avvocato della conduttrice: “Ilary non ha chiesto niente” (Di sabato 1 ottobre 2022) Il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi continua a tenere alta l’attenzione del pubblico. Soprattutto dopo le presunte cifre da capogiro che la conduttrice avrebbe chiesto all’ex marito. Ma arriva una precisazione dell’avvocato della Blasi a puntualizzare. l’avvocato Alessandro Simeone ha dichiarato a Repubblica che la Blasi non avrebbe fatto richieste economiche particolarmente esagerate a Totti. I chiarimenti dell’avvocato di Ilary Blasi Nello specifico il legale ha detto: “Sono state diffuse una serie di notizie false. La signora non ha mai chiesto un assegno di mantenimento per sè, nè di 20mila euro, nè di 10mila euro, e nè ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 1 ottobre 2022) Il divorzio tra Francescocontinua a tenere alta l’attenzione del pubblico. Soprattutto dopo le presunte cifre da capogiro che laavrebbeall’ex marito. Ma arriva una precisazione dela puntualizzare.Alessandro Simeone ha dichiarato a Repubblica che lanon avrebbe fatto richieste economiche particolarmente esagerate a. I chiarimenti deldiNello specifico il legale ha detto: “Sono state diffuse una serie di notizie false. La signora non ha maiun assegno di mantenimento per sè, nè di 20mila euro, nè di 10mila euro, e nè ...

